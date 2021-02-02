Bilal Ceylan ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu ilk idmanına çıktı.

FUTBOL 02.02.2021 - 15:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bilal Ceylan ilk antrenmanına çıktı
Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylanın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylana Beşiktaş Ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bilal Ceylan bugün ilk idmanına çıktı.

#Beşiktaş #bilal ceylan
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