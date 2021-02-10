Beşiktaş'tan yeni proje: Kartal Pençesi

Vodafone Park’taki tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, yöneticiler ile oyuncular Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin katıldı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, “‘Bırakmam Seni’ kampanyasına devam ediyoruz. Biz bırakmıyoruz, bu seferkinin adı ‘Kartal Pençesi’” diye konuştu.

Dijital tribüne 20 TL

Proje kapsamında taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlılar’ın yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek. “Birakmamseni.org” internet sitesi üzerinden projede dijital tribündeki her koltuğun ücreti ise 20 TL, 5 Dolar veya 4 Euro şeklinde belirlendi. Taraftarlar, koltuk adeti seçerek istediği sayıda koltuk için destekte bulunabilecek. (FANATİK)