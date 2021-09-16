Beşiktaş'tan Welinton açıklaması!

Beşiktaş şampiyonlar ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlı kulüp maç sonrası Brezilyalı stoper Welinton hakkında açıklama yaptı.

GÜNDEM 16.09.2021 - 18:02 16.09.2021 - 18:06 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması!
Dortmund maçı öncesinde Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı

Dortmund maçı öncesinde Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Borussia Dortmund maçında sakatlanan Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." denildi.

Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

#Beşiktaş #Welinton #Sakatlık
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