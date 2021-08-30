Beşiktaş'tan Umut Meraş transferi için KAP'a bildirim

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Umut Meraş için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.”