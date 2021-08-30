Beşiktaş'tan Umut Meraş transferi için KAP'a bildirim

Beşiktaş transferinin resmiyete dökülmesi beklenen Umut Meraş için KAP'a bildirimde bulundu.

GÜNDEM 30.08.2021 - 13:24 30.08.2021 - 13:26 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Umut Meraş transferi için KAP'a bildirim

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Umut Meraş için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

Uğur Meleke: Önce Tuchel sonra Sergen Yalçın

Uğur Meleke: Önce Tuchel sonra Sergen Yalçın

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.”

#KAP #umut meraş #Beşiktaş
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası