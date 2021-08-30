Beşiktaş'tan Umut Meraş transferi için KAP'a bildirim
Beşiktaş transferinin resmiyete dökülmesi beklenen Umut Meraş için KAP'a bildirimde bulundu.
GÜNDEM 30.08.2021 - 13:24 30.08.2021 - 13:26 Kartal Bakışı
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Umut Meraş için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.
KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.”
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P