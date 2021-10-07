Beşiktaş'tan U19 ile sekiz gollü prova

Beşiktaş bugünkü idmanda 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynandı. Siyah Beyazlılar karşılaşmayı 8-0 kazandı.

FUTBOL 07.10.2021 - 16:53 07.10.2021 - 16:59
Beşiktaş'tan U19 ile sekiz gollü prova

Karşılaşmadan 8-0 galip ayrılan Beşiktaş A takımı müsabakaya, Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Necip Uysal'in yerine Welinton, Oğuzhan Özyakup'un yerine Josef de Souza, Alex Teixeira'nın yerine Demir Ege ve Emirhan Delibaş'ın yerine de Rachid Ghezzal forma giydi.

Valentin Rosier 2021'in en iyisi

Valentin Rosier 2021'in en iyisi

A takımın gollerini Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz attı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Beşiktaş #U19
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