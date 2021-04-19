Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Süper Lig'de 71 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, TFF'ye Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmalar için tarih değişikliği talebini iletti.

Siyah-Beyazlı kulüp, ligin 36. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Lig fikstürünün sıkıştırılması nedeniyle Beşiktaş, 37. hafta Kayserispor'la 23 Nisan Cuma günü, 38. haftada oynanacak Rizespor müsabakasını ise 27 Nisan Salı günü oynayacak.

Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Cuma günü oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Salı günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan Çarşamba oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 16 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü maçının öncesinde fikstür yoğunluğundan dolayı TFF'yi eleştirmişti.

Yalçın, "Yapılan fikstür komik bir fikstür. 5 maçlık bir periyot. 5 maçı da iki rakibimizden önde oynuyoruz. Bay takım var, bir hafta dinlenen takımın bizden önce oynaması lazım. Ben öyle görüyorum en azından. Bay kaldığımızda biz de cuma oynuyorduk." demişti. (NTV SPOR)