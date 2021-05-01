Beşiktaş'tan tarihi fark! Beşiktaş 7-0 Hatayspor

Süper Lig’in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u çok farklı geçti.

FUTBOL 01.05.2021 - 22:27 03.05.2021 - 03:06 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan tarihi fark! Beşiktaş 7-0 Hatayspor
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2. dakikada Akintola’nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ı tarihi farka götüren diğer goller Larin (4), N’Koudou ve Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

N’Koudou adalesindeki ağrı nedeniyle 43’te oyundan çıktı.

Beşiktaş bu sonuçla 81 puana yükselerek son 3 haftaya elindeki avantajı büyüterek girdi.

Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Galatasaray ile karşılaşacak.

#Beşiktaş #hatayspor
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