Beşiktaş'tan tarihi fark! Beşiktaş 7-0 Hatayspor

2. dakikada Akintola’nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ı tarihi farka götüren diğer goller Larin (4), N’Koudou ve Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

N’Koudou adalesindeki ağrı nedeniyle 43’te oyundan çıktı.

Beşiktaş bu sonuçla 81 puana yükselerek son 3 haftaya elindeki avantajı büyüterek girdi.

Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Galatasaray ile karşılaşacak.