Beşiktaş'tan tarihi fark! Beşiktaş 7-0 Hatayspor
Süper Lig’in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u çok farklı geçti.
FUTBOL 01.05.2021 - 22:27 03.05.2021 - 03:06 Kartal Bakışı
2. dakikada Akintola’nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ı tarihi farka götüren diğer goller Larin (4), N’Koudou ve Rıdvan Yılmaz'dan geldi.
N’Koudou adalesindeki ağrı nedeniyle 43’te oyundan çıktı.
Beşiktaş bu sonuçla 81 puana yükselerek son 3 haftaya elindeki avantajı büyüterek girdi.
Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Galatasaray ile karşılaşacak.
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