Beşiktaş'tan taraftarlar için yeni proje

Beşiktaş kulübü taraftarlarına yönelik yeni bir projeyi kamuoyu ile paylaştı. Proje kapsamında hem taraftar hemde kulüp kazanacak.

GÜNDEM 07.10.2021 - 17:21 07.10.2021 - 17:24
Beşiktaş'tan taraftarlar için yeni proje

Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük markalarını “Birlikte Kazanalım” portalında taraftarı ile buluşturuyor. Proje kapsamında hem kulübün hem de taraftarın kazanması hedefleniyor.

Bu çalışmayı destekleyen tüm markaların listesi, Beşiktaş’a kazandıracağı oranlar ve destek sağlayabilmek için gerekli tüm adımlar ile koşullar, tamamen ve şeffaf bir şekilde taraftara marka bazlı sunulurken, sisteme yeni markaların da dahil olabilmesi için tüm teknik olanaklar da sağlanacak.

Başkan Çebi'den sakatlıklar, VAR, hakemler ve transfer açıklamaları

Başkan Çebi'den sakatlıklar, VAR, hakemler ve transfer açıklamaları

Beşiktaş Taraftarları, birakmamseni.org üzerinden “Birlikte Kazanalım” linkine tıklayarak ulaşacakları portal üzerinden gerek yapacakları alışverişler ile gerek de anlaşmalı markalar için oluşturulmuş özel linkleri çevreleriyle paylaşmaları sonucunda yapılan her alışverişten, ek bir bedel ödemeden kulübe destek olacaklar.

#Beşiktaş #Sponsor #birlikte kazanalım
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası