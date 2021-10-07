Beşiktaş'tan taraftarlar için yeni proje

Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük markalarını “Birlikte Kazanalım” portalında taraftarı ile buluşturuyor. Proje kapsamında hem kulübün hem de taraftarın kazanması hedefleniyor.

Bu çalışmayı destekleyen tüm markaların listesi, Beşiktaş’a kazandıracağı oranlar ve destek sağlayabilmek için gerekli tüm adımlar ile koşullar, tamamen ve şeffaf bir şekilde taraftara marka bazlı sunulurken, sisteme yeni markaların da dahil olabilmesi için tüm teknik olanaklar da sağlanacak.

Beşiktaş Taraftarları, birakmamseni.org üzerinden “Birlikte Kazanalım” linkine tıklayarak ulaşacakları portal üzerinden gerek yapacakları alışverişler ile gerek de anlaşmalı markalar için oluşturulmuş özel linkleri çevreleriyle paylaşmaları sonucunda yapılan her alışverişten, ek bir bedel ödemeden kulübe destek olacaklar.