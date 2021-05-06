Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Beşiktaş bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş adını taşıyan kripto para girişimlerine karşı taraftarları uyardı.

GÜNDEM 06.05.2021 - 21:18 06.05.2021 - 21:18 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Beşiktaş Fan Token, Beşiktaş Coin, BJK Coin” gibi isimlerin kulüple bir ilişkilerinin olmadığı ve haklarında hukuki işlemlere başlandığı bildirildi.

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“Değerli taraftarlarımız, kötü niyetli bazı kişilerce, Beşiktaş Fan Token, Beşiktaş Coin, BJK Coin gibi adlar altında bir girişimde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu girişimin kulübümüzle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu iş için açılmış olan internet siteleri ve ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki işlemler derhal başlatılmıştır.”

#bjk coin #Beşiktaş #kripto para
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