Beşiktaş'tan taraftara duyuru! Şampiyonluk kutlamaları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig şampiyonu futbol A takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilecektir. Şerefimizle ve hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz." denildi. Açıklamada ayrıca, normalleşmenin başlaması ile birlikte kupayı taraftarlarla buluşturulacağı kaydedildi.