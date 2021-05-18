Beşiktaş'tan taraftara duyuru! Şampiyonluk kutlamaları

Vodafone Park'ta yapılacak şampiyonluk kutlamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle taraftarlar alınamayacak.

FUTBOL 18.05.2021 - 20:17 18.05.2021 - 20:20 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan taraftara duyuru! Şampiyonluk kutlamaları
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Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig şampiyonu futbol A takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilecektir. Şerefimizle ve hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz." denildi. Açıklamada ayrıca, normalleşmenin başlaması ile birlikte kupayı taraftarlarla buluşturulacağı kaydedildi.

#Beşiktaş #Şampiyonluk #Kutlama
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