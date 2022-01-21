Beşiktaş, Bitci Teknoloji Aş ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı. Siyah Beyazlılar, 06.09.2021 tarihinde duyurduğu anlaşmada Bitci Teknoloji A.Ş. arasında Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Beşiktaş, söz konusu sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sözleşme kapsamında 2021-2022 sezonunda belirlenen mecralarda reklam haklarının kullanılması ve 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için loca kullanım haklarına ilişikin olarak toplam 13.550.000 TL + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.