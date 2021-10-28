Beşiktaş'tan son dakika Josef açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.
GÜNDEM 28.10.2021 - 17:20 28.10.2021 - 17:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş, çekilen MR sonucu Josef De Souza'nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Josef De Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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