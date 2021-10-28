Beşiktaş'tan son dakika Josef açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

GÜNDEM 28.10.2021 - 17:20 28.10.2021 - 17:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan son dakika Josef açıklaması!

Beşiktaş, çekilen MR sonucu Josef De Souza'nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Josef De Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Süper Lig'in En İyileri ödül törenine Beşiktaş damgası

Süper Lig'in En İyileri ödül törenine Beşiktaş damgası

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

#beşiktaş kulübü #Josef de Souza'nın sakatlığı #Josef açıklaması
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası