Süper Lig’de ilk yarıyı lider Trabzonspor ’un tam 18 puan gerisinde kapatan Siyah- Beyazlılar, ikinci yarıya damga vurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan idareciler, savunma ve hücum hattını güçlendirme kararı aldı. Stoper bölgesi için İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan’ı gözüne kestiren yönetim, tecrübeli ismi bu kez kadrosuna kazandırmak istiyor. Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı için de çalışmalarını sürdüren idareciler, devre arasında takımdan ayrılık olması halinde savunma hattını 2 isimle bile güçlendirebilir...

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Sezon başında Kara Kartal’ın golcü transferinde gündeme gelen isimler arasında yer alan Luuk de Jong, Beşiktaş ’la mali şartlarda anlaşamamıştı. Bu gelişmenin ardından transfer döneminin son günlerinde Katalan devi Barcelona’ya imza atan Hollandalı futbolcu, bu kulüpte tutunamadı. Barcelona, devre arasında tecrübeli oyuncuyu yollama kararı aldı. Bu süreçte devreye girecek olan Beşiktaş’ın, De Jong’a seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık yeni sözleşme önermesi bekleniyor. (FANATİK)