Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi;

"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.

Serdar Ortaç'ın yaptığı terbiyesiz hareket, sözler!

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Adana Demirspor, 3-0 geri düşmesine rağmen uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle skoru 3-3'e getirmişti.

Gergin geçen maçın ertesi günü 22 Eylül Çarşamba ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da bir mekanda sahneye çıktı. Serdar Ortaç, 'Dansöz' adlı şarkısını söylediği sırada ara verip Adana Demirspor'u överken kastedilen maçtaki rakibi Beşiktaş hakkında hakaret içeren söylemler ve el hareketinde bulundu.

Serdar Ortaç, konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Telefondan bana gösteriyor. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız" (FANATİK)