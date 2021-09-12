Beşiktaş'tan Şehmus Hazer açıklaması

Beşiktaş Kulübü, milli oyuncu Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."