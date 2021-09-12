Beşiktaş'tan Şehmus Hazer açıklaması

Beşiktaş sözleşmeli basketbolcusu Şehmus Hazer'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

BASKETBOL 12.09.2021 - 20:39 12.09.2021 - 20:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Şehmus Hazer açıklaması

Beşiktaş Kulübü, milli oyuncu Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

#Şehmus Hazer #Beşiktaş #Fenerbahçe
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