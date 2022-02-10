Devre arası transfer dönemini suskun geçiren takımlardan olan Beşiktaş önümüzdeki sezon için yapılanma hamlelerini çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki ay, Alman ekibi Schalke ile transfer görüşmesinde bulunacağı öğrenildi.

OPSİYON 1.8 MİLYON EURO

Kartal sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlık masasına oturacak. Genç yıldızın satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro...

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, Schalke ile görüşerek bu rakamı pazarlıklarla aşağıya çekmeyi hedefliyor. Görüşmeleri Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yürütecek.

MEHMET AYDIN DA SORULACAK

Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile temas kuracak Beşiktaş'ın bir başka genç yeteneğin şartlarını da öğreneceği belirtildi. Bu isim Schalke'nin sağ kanat oyuncusu Mehmet Aydın... Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun sezon sonu için kadroda düşünülmediği belirtiliyor.

1 GOL 1 ASİSTİ VAR

Beşiktaş gerekli şartların oluşması durumunda sezon sonu Alman ekibiyle masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Bu sezon 722 dakika görev alan ve 15 karşılaşmada forma giyen Mehmet Aydın 1 gol ve 1 asist üretti. (TAKVİM)