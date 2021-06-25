Beşiktaş'tan Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak milli takıma 3 isim

Beşiktaş'tan Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca kadroya davet edilen isimler oldu.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Kanada'ya götürülecek 14 kişilik sporcu kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).