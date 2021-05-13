Beşiktaş'tan o habere yalanlama! 'Hayali senaryolar'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fanatik gazetesinde Orhan Yıldırım imzası ile yayınlanan "Farklı Kazanıp Bekleyeceğiz" başlıklı haber asılsızdır.

Masa başında üretilen bu yalan haberin haricinde aynı muhabirin geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile ilgili de hayali senaryolarla gerçekleştirdiği bir haber daha olmuş olup kendisi sözlü olarak uyarılmıştır.

Bu haberlerin ve daha önce yine aynı imza ile yayınlanan diğer asılsız haberlerin nasıl yayınlanabildiğini anlamakta zorlanmaktayız.

Taraftarlarımızın ve camiamızın bu tür asılsız iddialara inanmadığını bilmekle birlikte, futbol kamuoyunun bu tip haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.