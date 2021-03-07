Beşiktaş'tan müthiş iç saha performansı!

Beşiktaş, Gaziantep FK galibiyetiyle bu sezon ligdeki 11. iç saha galibiyetini aldı. Vodafone Park'ta çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Siyah-beyazlılar 32 gol atıp 8 gol yedi.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Beşiktaş'ın iç sahadaki 11 galibiyetine yaklaşan tek takım var: Manchester City. Pep Guardiola'nın takımı, Etihad'da çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Manchester City evinde 31 gol atıp 9 gol yedi.

Premier Lig'de Manchester City'den sonra iç sahada en çok galibiyet alan West Ham United 7 kez kazanabildi. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın 9 iç saha galibiyeti bulunuyor. (HÜRRİYET)