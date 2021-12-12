Süper Lig'in 16. haftasında Önder Karaveli'nin kulübede olduğu maçta Beşiktaş Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. İşte maçtan anlar...

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

70. dakikada Beşiktaşlı Larin topu kaptırdı, Kayseri çok adamla kontraya çıktı. İbrahim, Ramazan'la yaptığı duvar pası sonucu sağ çaprazdan içeri girip, içeriye sert bir orta kesti, Thiam dokundu ve Sarı-Kırmızılılar 2-1 öne geçti.

84. dakikada Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle maçta yeniden dengeyi sağladı. Oğuzhan'dan pası alan Güven Yalçın, ceza alanı sol tarafında Batshuayi'yi gördü. Batshuayi topu filelere gönderdi. 2-2

89. dakikada Batshuayi maçı çevirdi! Kayserispor'un Thiam'la sol kanattan geliştirdiği atakta Ersin'in kurtardığı top sonrası bu kez Beşiktaş sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Güven'den pası alan Batshuayi sağdan içeri girdi ve şık hareketlerle önünü açıp çaprazdan yakın köşeye doğru yerden çok sert vurdu. 3-2

90+6. dakikada Güven Yalçın skoru belirleyen golü attı ve karşılaşma 4-2 sona erdi.