Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş! ANT 2-3 BJK

Birçok oyuncusundan faydalanamayan Beşiktaş ilk yarıda Necip Uysal ve Mehmet Topal'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.

42. dakikada Antalyaspor, Wright ile 1-0 öne geçerken, ilk yarının uzatmalarında Fraport TAV Antalyaspor Veysel Sarı'nın attığı golle Beşiktaş karşısında skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda bambaşka bir hikaye futbolseverleri bekliyordu.

Ghezzal ve Larin ile ikinci yarıya başlayan Beşiktaş'ta 49. dakikada genç oyuncu Rıdvan Yılmaz skoru 2-1 yapan golü attı. Arka arkaya pozisyonlar yakalayan Siyah Beyazlılar 69. dakikada Batsman lakaplı Belçikalı yıldız golcü Batshuayi ve ardından sihirbaz lakaplı yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ile goller bulunca skor 3-2 Beşiktaş lehine gelişti.

Karşılaşma bu skorla sona ererken Beşiktaş 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla zirvedeki yerini korudu. Kartal ligde ilk kez gol yedi.