Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş! ANT 2-3 BJK
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş müthiş bir geri dönüşe imza attı. Siyah Beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Birçok oyuncusundan faydalanamayan Beşiktaş ilk yarıda Necip Uysal ve Mehmet Topal'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.
42. dakikada Antalyaspor, Wright ile 1-0 öne geçerken, ilk yarının uzatmalarında Fraport TAV Antalyaspor Veysel Sarı'nın attığı golle Beşiktaş karşısında skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda bambaşka bir hikaye futbolseverleri bekliyordu.
Ghezzal ve Larin ile ikinci yarıya başlayan Beşiktaş'ta 49. dakikada genç oyuncu Rıdvan Yılmaz skoru 2-1 yapan golü attı. Arka arkaya pozisyonlar yakalayan Siyah Beyazlılar 69. dakikada Batsman lakaplı Belçikalı yıldız golcü Batshuayi ve ardından sihirbaz lakaplı yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ile goller bulunca skor 3-2 Beşiktaş lehine gelişti.
Karşılaşma bu skorla sona ererken Beşiktaş 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla zirvedeki yerini korudu. Kartal ligde ilk kez gol yedi.
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