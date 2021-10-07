Beşiktaş'tan milli mesaiye 8 oyuncu

Milli araların ardından birçok takım sakatlık ve yorgunluklarla mücadele eden Beşiktaş'ta kimler milli takımlara gidiyor? Haberin detayında...

Beşiktaş'ta A takımdan 8 oyuncu milli takımlarda olacak.

Siyah-beyazlılarda A Milli Takım'a tek isim gidiyor.

Rıdvan Yılmaz, milli takım kampında olacak.

Kenan Karaman ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı da Ümit Milli Takım'a katıldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Michy Batshuayi (Belçika), Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo) ve Domagoj Vida (Hırvatistan) ülkelerinin milli takım kadrolarında bulunuyorlar.

Atiba Hutchinson ile Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyorlar.

Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Kanada Milli Takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giymeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynamayacakları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

(NTVSPOR.NET)