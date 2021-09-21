Beşiktaş'tan kripto para açıklaması

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kripto para çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve çalışmaların devam ettiği açıklandı.

FUTBOL 21.09.2021 - 18:50 21.09.2021 - 18:51 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan kripto para açıklaması

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile kripto para çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve çalışmaların devam ettiği açıklandı.

İşte Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

Beşiktaş Fan Token çıkarılmasına yönelik çalışmalar halen sürdürülmekte olup, güncel durum itibarıyla herhangi bir firma ile anlaşma sağlanmamıştır. Dolayısıyla herhangi bir firmaya henüz hiçbir yetki verilmemiştir. Taraftarlarımızı ve yatırımcıları bilgilendirmek adına işbu duyuru yapılmaktadır.

Josef de Souza: Biz Beşiktaş'ız bunu gösterdik

Josef de Souza: Biz Beşiktaş'ız bunu gösterdik

Beşiktaş Fan Token arzı ile ilgili olarak Kulübümüz resmi kanalları vasıtasıyla yapılacak duyurular dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

#Beşiktaş #kripto para
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası