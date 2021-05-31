Beşiktaş'tan Kosova kulübü ile iş birliği anlaşması

Beşiktaş, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile futbol altyapı ve spor okulu alanlarında iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

FUTBOL 31.05.2021 - 20:09 31.05.2021 - 20:14 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Kosova kulübü ile iş birliği anlaşması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Yapılan iş birliği anlaşmasıyla futbol akademi antrenörlerimiz ve spor okulu yetkililerimiz, 2 Korriku Futbol Kulübünün futbol okullarında incelemelerde bulunacak, Priştine'de yeni spor okulları açılması için gereken desteği verecek ve aynı zamanda yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcular keşfedilerek kulübümüze kazandırılacak." denildi.

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İş birliği anlaşmasının, Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile 2 Korriku Futbol Kulübünün Başkanı Rexhep Baholli'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

#Beşiktaş #Kosova #2 Korriku
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