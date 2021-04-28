Beşiktaş'tan imalı VAR tweet'i

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında iki golü VAR incelemesi sonucu iptal olmuştu.

iyah-Beyazlılar'ın 2.yarıda Gökhan Töre ile attığı golün ardından Beşiktaş'ın resmi hesabı imalı bir paylaşım yaptı Beşiktaş, Gökhan Töre'nin VAR işareti yaptığı hareketli fotoğrafı paylaşırken, "Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi" notu düşüldü.