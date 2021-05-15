Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye efsane gönderme!

Galatasaray maçı sonrasında, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma Beşiktaş öyle bir cevap verdi ki...

İşteo paylaşım... (Videosunu haberimizden izleyebilirsiniz...)

Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

#ŞampiyonSensin