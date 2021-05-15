Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye efsane gönderme!

Beşiktaş twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada viral oldu.

GÜNDEM 15.05.2021 - 23:03 15.05.2021 - 23:08 Kartal Bakışı

Galatasaray maçı sonrasında, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma Beşiktaş öyle bir cevap verdi ki...

İşteo paylaşım... (Videosunu haberimizden izleyebilirsiniz...)

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ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

#ŞampiyonSensin

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