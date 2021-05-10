Beşiktaş'tan flaş başvuru! Play-Off'lar başlatılmasın!

Beşiktaş GSB Tahkim Kurulu Başkanlığına flaş bir başvuruda bulundu.

BASKETBOL 10.05.2021 - 14:25 10.05.2021 - 14:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan flaş başvuru! Play-Off'lar başlatılmasın!
Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'ların başlatılmaması için, Beşiktaş, GSB Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığına ihtiyati tedbir talebi ile müracaatta bulunduğu öğrenildi.

ING Basketbol Liginin 24. haftasında Beşiktaş ile Tofaş arasında oynanan maçta, kural ihlali olduğu gerekçesiyle Beşiktaş, TBF'ye başvurmuş ancak red cevabı almıştı. Bunun üzerine tahkim kuruluna başvuran Siyah Beyazlılar cevabı bekliyordu. Ancak tahkimden henüz bir cevap gelmedi.

Bu durumu gerçekçe gösteren Beşiktaş, play-off'ların başlatılmaması gerektiğini savunuyor.

#Beşiktaş #Basketbol #Play-Off
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