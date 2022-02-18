Fenerbahçe 'nin yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu için bomba bir iddia gündeme geldi. 22 yaşındaki genç yetenek Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş 'ın devrede olduğu ve ezeli rakibinden oyuncuyu bedava olarak renklerine katmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN BİTMEYEN AŞKI FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'de oynarken Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı ancak sarı lacivertli ekibe kaptırdığı Ferdi Kadıoğlu yeniden Kartal'ın gündemine geldi. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan genç yıldız için Beşiktaş girişimlere başladı.

MAÇ SONU AÇIK KAPI BIRAKTI

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme görüşmeleri hakkında, "Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ferdi, Türkiye'de başka takımda oynayıp oynayacağının sorulması üzerine ise net bir cevap vermeyip açık kapı bırakarak, "O konuda top menajerimde. Ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım" dedi. Bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken, siyah beyazlı takım için iddiaları kuvvetlendirmiş oldu.

FERDİ'NİN BABASINDAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti. Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem.Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.

BEŞİKTAŞ LARİN'İN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜYOR

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni sözleşme için ikna edilemeyen Cyle Larin'in ayrılması durumunda siyah beyazlı yönetimin o bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. 1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 90 maçta 9 gol 11 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti. (AKŞAM)