Beşiktaş'tan Erzurumspor'a farklı tarife!

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Erzurumspor’u peş peşe bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş’ı galibiyete Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida’nın golleri taşıdı.

Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftayı Beşiktaş iyi değerlendirdi. Sahasında Erzurumspor’u yenen siyah-beyazlılar, zirveye yaklaştı.