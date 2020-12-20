Beşiktaş'tan Erzurumspor'a farklı tarife!

Liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, sahasında Erzurumspor'u farklı yenerek zirveye yaklaştı. Beşiktaş'ın golleri 12 dakika içinde geldi.

FUTBOL 20.12.2020 - 20:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Erzurumspor'a farklı tarife!

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Erzurumspor’u peş peşe bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş’ı galibiyete Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida’nın golleri taşıdı.

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftayı Beşiktaş iyi değerlendirdi. Sahasında Erzurumspor’u yenen siyah-beyazlılar, zirveye yaklaştı.

#Beşiktaş #erzurumspor
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