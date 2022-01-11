Siyah-beyazlı yönetim, önce Süper Kupa'da, sonra da Çaykur Rizespor deplasmanında takımın parlayan yıldızı olan Emirhan İlkhan'ın etkileyici performansı sonrasında harekete geçme kararı aldı. 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran yönetim, genç oyuncu ile 2026'ya kadar sözleşme uzatma kararı aldı. Yönetim ayrıca genç futbolcunun maaşında da iyileştirmeye gidecek.

Emirhan ile 5 yıl daha!

İlk profesyonel deneyimini Süper Kupa'da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Antalyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu, ilk resmi maçında kupa kaldırdı. Önder Karaveli'nin övgüyle bahsettiği Emirhan, Rize maçında ilk 11'de sahaya çıkarken Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırmayı başaran isim oldu. Emirhan İlkhan, iki maçtaki performansıyla herkesin takdirini topladı. (FOTOMAÇ)