Beşiktaş 'ta Cyle Larin'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 6 ay önce başlayan görüşmeler, olumsuz sonuçlandı.

Siyah-beyazlı yönetim, yapılan pazarlıklarda teklifini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar yükseltirken Kanadalı yıldız 2.5 milyon Euro ve 4 yıllık kontrat ısrarını devam ettirdi.

Önerdiği rakamı arttırmayı düşünmeyen Beşiktaş ise oyuncusuna resti çekti.

ARADIKLARINI BULAMADILAR!

Son görüşmede futbolcu cephesine "Bizim şartlarımız belli… Kabul ederseniz sözleşme yenileriz; etmezseniz de siz bilirsiniz, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz" mesajı iletildi.

Bu gelişmenin ardından Larin'in menajeri kulüp arayışlarına başladı. Ancak şu ana dek Arap Yarımadası dışında tatmin edici bir teklif gelmedi. 26 yaşındaki forvetin adı Galatasaray , Lokomotiv Moskova ve Krasnodar gibi kulüplerle anılıyordu. (SABAH)