Beşiktaş'tan çirkin habere tepki! 'Edep çizgisine davet ediyoruz'

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hürriyet Gazetesi'nde 28 Mayıs Cuma (Bugün) çıkan haberi kınadı.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Hürriyet Gazetesi’nin bugün yayımlanan nüshasında, asılsız ve ahlaksız iddialardan oluşan birer yazı kaleme alan “Kaybedenler Kulübü” kalemşorlarını şiddetle kınıyoruz.

2020-21 sezonunda taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdir ettiği bir performans sergileyen Futbol A Takımımızın büyük bir azim ve emekle kazandığı tertemiz şampiyonluğa leke süremeyecek, tartışmaya dahi açamayacaksınız.

Ne yapmaya çalıştığınızın, neyi amaçladığınızın farkındayız.

Taraftarlık duygusu, gazetecilik ilke ve etik değerlerinin önüne geçmiş, hiçbir dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaları mal bulmuş mağribi misali köşelerine taşıyan “Kaybedenler Kulübü”nün kime hizmet ettikleri malum kalemşorlarını edep çizgisine davet ediyoruz.

Beşiktaş JK