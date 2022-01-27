Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vida'nın sözleşmesinin sezon sonuna bitecek olması, Montero ve Welinton'un ise bir türlü istenilen düzeye ulaşamaması nedeniyle stoper arayışlarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, 22 ve 23 yaşında olan iki yeni ismi listesine dahil etti. Kara Kartal'ın stoper adaylarında ilk sıraya yükselen isimler ve son durumları şöyle:

ÇOK PAHALI AMA KALİTELİ

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Kocadağ, İtalya ve Almanya'dan 3 stoperle ilgilendiklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ın hedefindeki ilk ismin Dortmund'un 22 yaşındaki stoperi Dan-Axel Zagadou olduğu öğrenildi. Alman ekibinin 2017'de PSG B takımından bedelsiz olarak aldığı 1.96'lık Zagadou'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı belirtildi. Ancak Kartal'ın Fildişi asıllı 22 yaşındaki Fransız stoperi alabilmesi kolay değil. Kısa süre önce Dortmund teknik direktörü Marco Rose; "Onu uzun vadede ilk 11'de görüyorum. Büyük bir potansiyeli var ve onu burada tutmak istiyoruz" diyerek yönetime mesaj gönderdi ve Zagadou'nun sözleşmesinin yenilenmesini talep etti.

BONSERVİSİ ÇOK UYGUN

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Afrika Kupası ile ilgili gelen scout raporlarını izlemeye aldı. Siyah-beyazı teknik adamın gözüne, herkesi şaşırtan sonuçlar alan Komor'un stoperi Younn Zahary çarptı. Komor'un favori Kamerun'a 2-1 yenildiği maçı izleyen ve Aboubakar, Mouting ve Ekambi karşısında genç stoper Zahary'nin yaptıklarına hayran kaldı. 23 yaşındaki 1.93'lük Zahary, 8 uzaklaştırma, 6 top kapma ile tamamladı. Genç stoper maç başına 2.8 top kesmeyle, Afcon'ın en başarılı ikinci oyuncusu. Fransa 2'nci Lig takımı Caen sezon başında Zahary'nin sözleşmesi feshedince genç oyuncu Cholet ile anlaşma imzaladı. Zahary için bir hamle yapılacak olursa Beşiktaş çok düşük rakamlar ödeyebilir.

SAĞ VE SOL OYNUYOR

Siyah-beyazlıların Afrika Kupası'nda dikkatini çeken Zahary, bugüne kadar kulüp kariyerinde toplam 52 resmi maçta şans buldu. Pau'da 22, Caen'de 17, Cholet'te de 13 maçta forma giyen Komorlu oyuncu, bu periyotta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 1.93 boyundaki genç oyuncu hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor.

1.96'LIK DEV STOPER

22 yaşındaki Fransız stoper daha önce PSG'nin U19, B ve UEFA 19 takımlarında toplam 5 karşılaşmada görev yaptı. Dortmund II takımında iki kaç forma giydikten sonra Dortmund'un A takımına alınan Dan-Axel Zagadou, burada 82 resmi maçta şans buldu. Bu periyotta 4 gol atan, 1 de asist yapan 1.96'lık Fransız stoper etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. (FOTOMAÇ)