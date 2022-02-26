Siyah beyazlılar Alexander Sörloth için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. Norveçli golcünün transferinde önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi Karadeniz temsilcinin bu hakkını kullanmama ihtimalini düşünerek hareket ediyor.

Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro daha teklif edilecek.

Bu planlamaya göre siyah-beyazlılar, üç yıl içerisinde 8 milyon euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almış olacak. Ceyhun Kazancı bu fikrini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı.

Başkan Çebi, bu şartlarda transfer gerçekleşebilirse 3 yıllık sürece yayılan 8 milyon euro'luk bir rakamı Sörloth için gözden çıkarabileceğini iletti. Ancak resmi teklif için Mayıs ayını işaret etti. (SABAH)