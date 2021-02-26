Beşiktaş'tan bir ilk
Beşiktaş Süper Lig'in 27.haftasında Denizlispor ile sahasında karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez devreyi 3 farklı önde kapattı.
FUTBOL 26.02.2021 - 20:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında Denizlispor ile sahasında karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon ligde ilk kez devreyi 3 farklı önde kapattı
Beşiktaş sezonun ilk yarısında da Denizlispor'a karşı deplasmanda 48.dakikada 3-0 öne geçmiş mücadeleyi ise 3-2 galip bitirmişti. Son anlara kadar Denizlispor beraberlik için çok mücadele etmişti
Beşiktaş aynı zamanda 56 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. (FANATİK)
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