Beşiktaş'tan bir ilk

Beşiktaş Süper Lig'in 27.haftasında Denizlispor ile sahasında karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez devreyi 3 farklı önde kapattı.

FUTBOL 26.02.2021 - 20:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan bir ilk

Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında Denizlispor ile sahasında karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon ligde ilk kez devreyi 3 farklı önde kapattı

Beşiktaş sezonun ilk yarısında da Denizlispor'a karşı deplasmanda 48.dakikada 3-0 öne geçmiş mücadeleyi ise 3-2 galip bitirmişti. Son anlara kadar Denizlispor beraberlik için çok mücadele etmişti

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Beşiktaş aynı zamanda 56 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Denizlispor
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