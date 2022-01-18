Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Belçikalı golcü ligde üst üste üçüncü golünü attı. Beşiktaş, ligde 8 maç sonra deplasmanda kazandı.
37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Caner'in elle oynaması sonucu Siyah-Beyazlılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi topu filelere gönderdi ve maçın tek golünü kaydetti.
90+3. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü.
Deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, dış sahada 8 maç sonra kazandı. Beşiktaş son deplasman galibiyetini 5. haftadaki Antalyaspor maçında almıştı.
Ligin 23. haftasında Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.