Beşiktaş'tan Atınç ve Caulker hamlesi

Yeni sezonda Göztepe'de sözleşmesi bitecek olan Atınç Nukan ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Beşiktaş, bir başka defans oyuncusu için de harekete geçti. İşte detaylar...

TRANSFERE HIZ VERDİ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Savunmada Montero'nun sezon sonu takımına döneceği yönündeki haberin ardından Kara Kartal'da transfer harekatı hız kazandı.

YARIŞ DEVAM EDERKEN...

Şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Siyah Beyazlılar, yarış ile birlikte bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

ATINÇ'TA İMZA...

Öncelikle Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atınç Nukan ile temasta olan Siyah Beyazlılar, oyuncu ile yapılacak pazarlıkların ardından imza attırmayı planlıyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Sezon başında Atletico Madrid takımından kiralanan Montero'nun menajerinin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından Siyah Beyazlılar transferde vites yükseltti.

SÖZLEŞMESİ BİTEN İSİMLER...

Gelecek sezon için bir yandan kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, diğer yandan da ekonomik imkanlar dahilinde oyuncu transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Siyah Beyazlıların önceliği bu sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncular...

CAULKER HAREKATI

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlandı. Kadrosunda stoper hattında Vida, Welinton ve Montero'yu bulunduran Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker için harekete geçiyor.

KARTAL YAKIN TEMASTA

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.

OLUMLU RAPOR VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

HEDEF 1 MİLYON ALTI

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak. (SABAH)