Beşiktaş'tan Ajax maçı deplasman biletlerine dair son dakika açıklaması

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubunda deplasmanda karşılaşacakları Ajax maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci haftasında Ajax ile 28 Eylül Salı günü yerel saat ile 18.45’te Ajax Johan Cruyff Arena’da oynayacağı maç için taraftarlarımıza ayrılan biletler tükenmiştir.

Maç biletleri, genel güvenlik önlemlerinin yanı sıra Covid-19 ilave önlemleri kapsamında maçı izlemek üzere beyanda bulunup satın alma işlemini gerçekleştirmiş kişi adına düzenlenmiş olup, stadyuma girişler bilet üzerindeki numara ile bilet sahibinin kimlik bilgilerinin doğrulanması neticesinde gerçekleştirilecektir.

Bilet numarası ile kayıtlı kimlik numarası örtüşmeyen kişilerin stadyuma girişlerine izin verilmeyecek ve söz konusu kişiler hakkında Hollanda makamlarınca Covid-19 tedbirleri ve güvenlik kuralları ihlalinden dolayı yasal işlem yapılacaktır.

Taraftarlarımızdan; bilet numaraları ile kimlik bilgilerinin örtüştüğünden emin olmalarını ve başkasına ait biletle maça girmeye teşebbüs etmemelerini önemle rica ederiz. Aksi halde Kulübümüzün herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu kabul etmeyeceğinin bilinmesi hususunu taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.