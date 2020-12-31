Beşiktaş'tan Adem Ljajic resti

Beşiktaş Adem Ljajic'le yollarını ayırma kararı alurken 29 yaşındaki oyuncudan takım bulmasını isteyecek. Ayrılığın kabul edilmemesi durumunda iş kadro dışı kalmaya kadar gidecek.

GÜNDEM 31.12.2020 - 11:03 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Adem Ljajic resti

Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic’in menajerini İstanbul’a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Fransızların gözü Ersin'de! Derbiye izlemeye geliyorlar!

Beşiktaş'tan Adem Ljajic resti. Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

Ljajic'le yola devam etmek istemeyen yönetim, Sırp futbolcunun ayrılığı kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun lisansını donduracak. Adem- Ljajic kadro dışı bırakılacak.

Beşiktaş'ta yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Ljajic'in en ciddi talibi ise İtalyan ekibi Genoa. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için de kolaylık sağlayacak. (Takvim)

#Beşiktaş #LJAJİC
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.