Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi.

FUTBOL 12.05.2021 - 13:47 12.05.2021 - 14:05 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi.

#Beşiktaş #Sakatlık #LJAJİC
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