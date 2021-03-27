Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni sözleşme

Cyle Larin'le beraber Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar'a, yeni sezon öncesi şimdiden Premier Lig'den talip var. Beşiktaş, Aboubakar ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

GÜNDEM 27.03.2021 - 11:00 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni sözleşme

Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Aboubakar
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