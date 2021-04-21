Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar’ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

ifadelerine yer verildi.