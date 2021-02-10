Beşiktaş'tan 2 gurbetçi hamlesi

Yurt dışında forma giyen gurbetçi oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen Beşiktaş'tan iki hamle birden geldi. Bir tanesi Avusturya'nın Wacker takımında forma giyen Şefik Abalı diğeri ise Hollanda'nın AZ takımında forma giyen

GÜNDEM 10.02.2021 - 11:43 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'tan 2 gurbetçi hamlesi

Yurt dışında forma giyen gurbetçi oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen Beşiktaş'tan iki hamle birden geldi.

Bir tanesi Avusturya'nın Wacker takımında forma giyen Şefik Abalı diğeri ise Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barası.

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

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Sergen Yalçın'ın da onay verdiği 18 yaşındaki stoper Şefik Abalı ile 17 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf'un aileleriyle temas kuruldu, sezon sonu için söz alındı. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Transfer
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