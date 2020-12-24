Beşiktaş’taki yükselişin sırrı

Sezon başında kadroda yaşanan büyük değişim ve yeni transferlerin takıma katılma sürecinin uzaması gibi sebeplerden dolayı 2020-21 dönemine iyi bir başlangıç yapamayan Kara Kartal, son haftalarda yüksekten uçmaya başladı. Avrupa’dan erken havlu atılmasının ardından sadece Süper Lig’e odaklanan Siyah-Beyazlılar, yeni transferlerin takıma adapte olması ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın etkisiyle önemli bir çıkışa imza attı. Son 8 mücadeleden 6 galibiyetle ayrılarak 18 puan toplayan Beşiktaş’ın, her geçen gün oyununu daha da geliştirmesinin sırrını, kaptan Atiba Hutchinson anlattı.

Sergen hocadan önemli dokunuş

Tecrübeli futbolcu, takımının başarısıyla ilgili olarak düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştı. Yeni futbolcuların takıma uyum sürecini tamamlaması ve Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir kullandığı 4-2-3-1 sisteminin teknik direktör Sergen Yalçın tarafından son dönemde 4-1-4-1 olarak değiştirilmesi sonrasında çıkışın başladığını düşünen Atiba, “Takımdaki birliktelik duygusu artık daha güçlendi. Ayrıca herkes formayı kapmak için büyük çaba sarf ediyor. Hocamız da takımdan en iyi şekilde yararlanmak için elinden geleni yapıyor. Bize hem taktik hem de moral açısından en iyi desteği veriyor” ifadelerini kullandı.

‘Josef’le çok iyi anlaşıyoruz’

Sergen Yalçın’ın uygulamaya koyduğu 4-1-4-1 sisteminde daha ofansif bir role büründüğünü söyleyen Atiba, “Ben önceki dönemlerde hep savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusuydum. Geçen sezon da Elneny’yle beraber ön libero hattında görev yapmıştım. Şu andaki sistemde hücum hattına daha çok destek veriyorum. Ben, daha çok 8 numarada görev yapıyorum. Geri bölgede Josef de Souza 6 numarada. Josef de çok başarılı ve tecrübeli bir futbolcu. Yeni sistemde orta sahada bana çok yardımcı oluyor ve çok iyi anlaşıyoruz. Umarım takım olarak yakaladığımız bu olumlu havayı sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırırız” sözlerini sarf etti.

‘1 yıl daha neden olmasın!’

Siyah-Beyazlılar’da 8’inci sezonunu geçiren Atiba, futbol kariyerine en az bir yıl daha devam etmek istediğini de ekledi. Bu sezon 11 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki futbolcu, “Futboldan keyif almaya devam ettiğim sürece oynamak istiyorum. Tabii ki sağlığım ve takımıma yaptığım katkı da çok önemli. Şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. Umarım sezon sonunda istediğimiz başarıyı elde ederiz. Sonrasında bir yıl daha futbol hayatıma devam etmek neden olmasın!” diye konuştu.

Kaynak: Fanatik