Başkan Çebi’nin “Artık geçici değil, kalıcı hocamız” dediği Karaveli, öncelikle futbolcuların geçmişe sünger çekip bir bütün olmalarını sağladı. Ardından Pjanic, Batshuayi, Ghezzal gibi yıldızlarla görüşüp moral veren Karaveli, Oğuzhan, Güven, Can ve Montero’ya daha fazla şans verip rotasyonu genişletti.

Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından önce ‘geçici’ olarak takımın başına getirilen, ancak peş peşe gelen başarılı sonuçlar sonrası ‘kalıcı’ olmasına karar verilen teknik direktör ‘Önder Karaveli, camiadaki kara bulutları tamamen dağıttı’ demek mümkün. Peki ne oldu da Karaveli, aynı futbolculardan daha fazla verim almaya başladı? Daha doğrusu ne değişti? Takımın kilit isimleri ile konuşup bu kritik sorunun cevabını öğrendik...

1- GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKİLDİ

Karaveli ilk iş olarak futbolcusundan, sağlık ekibine, malzemecisinden kulüp personeline dek herkesin geçmişe sünger çekip yeniden bir bütün olmasını sağladı. Karaveli de, kaptan Atiba da, malzemeci Erdal Erdem de Futbol takımının başarısı için kenetlenmiş durumda. Artık herkes sadece geleceği düşünüyor.

2- GRUPLAŞMALAR ÖNLENDİ

Başarısız sonuçlar nedeniyle soğumaya yüz tutan futbolcuların birbirleriyle olan ilişkilerini normale döndürmek ve gruplaşmaları önlemek için ‘kaynaşma’ amaçlı yemekler düzenlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi de her fırsatta Ümraniye’ye gelerek teknik direktör Önder Karaveli ve oyuncuların yanlarında olduğunu gösterdi.

3- YILDIZLARA TERAPİ YAPTI

Karaveli, kendisinden önce istikrarsız grafikleri nedeniyle tepki gören yıldız futbolcuları Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal ve Rosier ile bire bir görüşmeler yaparak, onlara moral verdi. Bu oyunculara geçmişte oynadıkları maçların görüntülerinin yer aldığı videolar hazırlatıp, gerçek kimliklerini hatırlamalarını sağladı.

4- YEDEK OYUNCULARI KAZANDI

Sergen Yalçın döneminde doğru dürüst forma şansı bulamayan Oğuzhan, Güven Yalçın, Can ve Francisco Montero’ya daha fazla şans vererek forma yarışına dahil etti. Bu sayede rotasyon genişledi ve maçlarda hamle yapma şansı artarken, özellikle Oğuzhan’ın takıma yaptığı büyük katkı, Karaveli’nin doğru yolda olduğunu kanıtladı. (HÜRRİYET)