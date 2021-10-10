Beşiktaş'ta yüzler gülüyor! Milli ara ilaç oldu

Beşiktaş'a güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sezon başından beri birçok futbolcusu sakatlık yaşayan siyah beyazlı ekipte milli arada bir çok isim takıma döndü.

Rachid Ghezzal, Welinton, Necip Uysal ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları tamamen geçti.

Bu oyuncular takımın izinli olduğu 3 günde de tesislere giderek ekstra çalışmalar yaptı ve aradaki fiziksel farkı kapatmaya çalıştı. Cyle Larin ve Atiba Hutchinson da tedavileri biten diğer isimler oldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 14 gün karantinada kalan Francisco Montero da iyileşti. İspanyol stoperi takımla çalışmalara başlayacak.

Miralem Pijanic ve Mehmet Topal'ın tedavi sürecinde ise sona gelindi.

İki futbolcu kontrollerden sonra durumlarının iyi olması halinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre girecek siyah beyazlılarda Kevın N’Koudou’nun sakatlığı devam ediyor.

Tedavisinin 1 hafta daha sürmesi beklenen Fransız oyuncunun durumu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde netleşecek.

Siyah beyazlılar, 15 gün içerisinde Medipol Başakşehir, Sporting ve Galatasaray ile karşılaşıp, sonrasında Hatay deplasmanına gidecek. (TRT SPOR)