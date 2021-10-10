Beşiktaş'ta yönetimin Atiba Hutchinson planı belli oldu

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu kaptan Atiba Hutchinson için siyah beyazlı yönetimin sezon sonu planları belli oldu.

FUTBOL 10.10.2021 - 16:06 10.10.2021 - 16:09
Beşiktaş'ta yönetimin Atiba Hutchinson planı belli oldu

Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa ısınıyor.  

Josef de Souza'ya sürpriz talip

Josef de Souza'ya sürpriz talip

Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul’a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak. (TÜRKİYE GAZETESİ)

#Atiba #Beşiktaş #Sözleşme
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası