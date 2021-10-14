Beşiktaş'ta yönetim Vodafone Park zemininde sorunu çözdü

Sezon başından beri Vodafone Park’ın zemininden dolayı sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Milli arada sorunu çözmek için harekete geçmişti. Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan yönetim, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırdı.

İstanbul’da son günlerdeki yağış da iyileşmeye fayda sağlarken bu hafta maçının deplasmanda oynanacak oluşu da pozitif etki yaratacak. Salı günkü Sporting mücadelesi öncesinde zeminin tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. (FANATİK)