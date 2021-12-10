Sergen Yalçın’ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, ilk teması Daniel Farke ile kurmuştu.

45 yaşındaki çalıştırıcıya teklifini ileten siyah beyazlı yönetim, olumsuz cevap aldı.

Serbest durumda olan Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediğini Beşiktaş yönetimine aktardı.

Siyah beyazlıllar, Daniel Farke’ye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

YENİ ROTA BILIC

Bu gelişme üzerine listedeki bir diğer aday Slaven Bilic ile temaslar başlayacak.

Hırvat teknik adam 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş’ta görev yaptı. Son olarak Çin’in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın Çin ekinibi ile sözleşmesi bu yılın soununda bitiyor. (NTV)