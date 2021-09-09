Beşiktaş'ta yabancı sınırına yeni çözüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türk stoper alınamaması sebebiyle kadrodan bir oyuncuyu stoper mevkisine kaydıracağını dile getirdi.

Son zamana kadar yapılan çalışmalar için yönetime teşekkür eden Yalçın “Transfer olmaması çok da önemli değil elimizdeki mevcut kadro başarılı ve etkili. Stoper mevkiinde vazifesini yerine getirecek birkaç oyuncu düşünüyorum. Belki de mevkilerde devşirme yapacağım” dedi.

(SPOR ARENA)