Beşiktaş'ta yabancı sınırına yeni çözüm

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, stoper bölgesi için kadrodan yerli bir oyuncuyu devşirecek.

GÜNDEM 09.09.2021 - 11:18 09.09.2021 - 11:23 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta yabancı sınırına yeni çözüm
2021 2022 Transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

2021 2022 Transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türk stoper alınamaması sebebiyle kadrodan bir oyuncuyu stoper mevkisine kaydıracağını dile getirdi.

Son zamana kadar yapılan çalışmalar için yönetime teşekkür eden Yalçın “Transfer olmaması çok da önemli değil elimizdeki mevcut kadro başarılı ve etkili. Stoper mevkiinde vazifesini yerine getirecek birkaç oyuncu düşünüyorum. Belki de mevkilerde devşirme yapacağım” dedi.

(SPOR ARENA)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #yerli oyuncu
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